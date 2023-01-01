20 ريال برازيلي إلى درام أرميني
تحويل BRL إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ريال برازيلي إلى درام أرميني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الريال البرازيلي / درام أرمينية
|1 BRL
|77.99390 AMD
|5 BRL
|389.96950 AMD
|10 BRL
|779.93900 AMD
|20 BRL
|1559.87800 AMD
|50 BRL
|3899.69500 AMD
|100 BRL
|7799.39000 AMD
|250 BRL
|19498.47500 AMD
|500 BRL
|38996.95000 AMD
|1000 BRL
|77993.90000 AMD
|2000 BRL
|155987.80000 AMD
|5000 BRL
|389969.50000 AMD
|10000 BRL
|779939.00000 AMD