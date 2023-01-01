يوان صيني إلى درام أرميني

تحويل CNY إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٥٢٬٨٩٨٫٤٠ amd

1.00000 CNY = 52.89840 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:55 UTC
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CNY إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.065588.57311.437411.661730.964518.2008
1GBP1.1556711.2313102.3561.661091.920311.1146421.0329
1USD0.938550.81215183.12821.349051.559580.905217.0819
1INR0.01129010.009769850.012029610.01622850.01876110.01088920.205489

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / درام أرمينية
1 CNY52.89840 AMD
5 CNY264.49200 AMD
10 CNY528.98400 AMD
20 CNY1057.96800 AMD
50 CNY2644.92000 AMD
100 CNY5289.84000 AMD
250 CNY13224.60000 AMD
500 CNY26449.20000 AMD
1000 CNY52898.40000 AMD
2000 CNY105796.80000 AMD
5000 CNY264492.00000 AMD
10000 CNY528984.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Chinese Yuan RMB
1 AMD0.01890 CNY
5 AMD0.09452 CNY
10 AMD0.18904 CNY
20 AMD0.37808 CNY
50 AMD0.94521 CNY
100 AMD1.89042 CNY
250 AMD4.72605 CNY
500 AMD9.45210 CNY
1000 AMD18.90420 CNY
2000 AMD37.80840 CNY
5000 AMD94.52100 CNY
10000 AMD189.04200 CNY