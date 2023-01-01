20 درام أرميني إلى يوان صيني

تحويل AMD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ amd
٠٫٣٦ cny

1.00000 AMD = 0.01777 CNY

Mid-market exchange rate at 20:54
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8581.076489.8311.462611.636360.947118.6905
1 GBP1.165511.25455104.6981.704681.907191.1038521.7839
1 USD0.929050.797099183.4551.35881.520220.879917.3639
1 INR0.0111320.009551240.011982510.01628180.0182160.01054340.208063

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / Chinese Yuan RMB
1 AMD0.01777 CNY
5 AMD0.08886 CNY
10 AMD0.17771 CNY
20 AMD0.35543 CNY
50 AMD0.88857 CNY
100 AMD1.77714 CNY
250 AMD4.44285 CNY
500 AMD8.88570 CNY
1000 AMD17.77140 CNY
2000 AMD35.54280 CNY
5000 AMD88.85700 CNY
10000 AMD177.71400 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / درام أرمينية
1 CNY56.27020 AMD
5 CNY281.35100 AMD
10 CNY562.70200 AMD
20 CNY1125.40400 AMD
50 CNY2813.51000 AMD
100 CNY5627.02000 AMD
250 CNY14067.55000 AMD
500 CNY28135.10000 AMD
1000 CNY56270.20000 AMD
2000 CNY112540.40000 AMD
5000 CNY281351.00000 AMD
10000 CNY562702.00000 AMD