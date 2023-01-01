دولار أسترالي إلى درام أرميني

تحويل AUD إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٢٤٨٬٦٧٥ amd

1.00000 AUD = 248.67500 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:53 UTC
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AUD إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.064988.30681.435221.654470.957918.2024
1GBP1.1574111.23255102.2091.661171.914941.1086821.0681
1USD0.939050.811326182.9251.347751.553640.899517.0931
1INR0.01132420.009783850.012059110.01625260.01873550.01084720.206127

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / درام أرمينية
1 AUD248.67500 AMD
5 AUD1243.37500 AMD
10 AUD2486.75000 AMD
20 AUD4973.50000 AMD
50 AUD12433.75000 AMD
100 AUD24867.50000 AMD
250 AUD62168.75000 AMD
500 AUD124337.50000 AMD
1000 AUD248675.00000 AMD
2000 AUD497350.00000 AMD
5000 AUD1243375.00000 AMD
10000 AUD2486750.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / دولار أسترالي
1 AMD0.00402 AUD
5 AMD0.02011 AUD
10 AMD0.04021 AUD
20 AMD0.08043 AUD
50 AMD0.20107 AUD
100 AMD0.40213 AUD
250 AMD1.00533 AUD
500 AMD2.01066 AUD
1000 AMD4.02132 AUD
2000 AMD8.04264 AUD
5000 AMD20.10660 AUD
10000 AMD40.21320 AUD