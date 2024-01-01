5 دولار أسترالي إلى درام أرميني

تحويل AUD إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

5 aud
1,285.09 amd

A$1.000 AUD = ֏257.0 AMD

Mid-market exchange rate at 11:34
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.7983.4730.9321.633159.4851.3681.353
1 GBP1.2661105.7141.182.069201.981.7321.713
1 INR0.0120.00910.0110.021.9110.0160.016
1 EUR1.0730.84789.57511.753171.141.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / درام أرمينية
1 AUD٢٥٧٫٠١٨٠٠ AMD
5 AUD١٬٢٨٥٫٠٩٠٠٠ AMD
10 AUD٢٬٥٧٠٫١٨٠٠٠ AMD
20 AUD٥٬١٤٠٫٣٦٠٠٠ AMD
50 AUD١٢٬٨٥٠٫٩٠٠٠٠ AMD
100 AUD٢٥٬٧٠١٫٨٠٠٠٠ AMD
250 AUD٦٤٬٢٥٤٫٥٠٠٠٠ AMD
500 AUD١٢٨٬٥٠٩٫٠٠٠٠٠ AMD
1000 AUD٢٥٧٬٠١٨٫٠٠٠٠٠ AMD
2000 AUD٥١٤٬٠٣٦٫٠٠٠٠٠ AMD
5000 AUD١٬٢٨٥٬٠٩٠٫٠٠٠٠٠ AMD
10000 AUD٢٬٥٧٠٬١٨٠٫٠٠٠٠٠ AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / دولار أسترالي
1 AMD٠٫٠٠٣٨٩ AUD
5 AMD٠٫٠١٩٤٥ AUD
10 AMD٠٫٠٣٨٩١ AUD
20 AMD٠٫٠٧٧٨٢ AUD
50 AMD٠٫١٩٤٥٤ AUD
100 AMD٠٫٣٨٩٠٨ AUD
250 AMD٠٫٩٧٢٧٠ AUD
500 AMD١٫٩٤٥٣٩ AUD
1000 AMD٣٫٨٩٠٧٨ AUD
2000 AMD٧٫٧٨١٥٦ AUD
5000 AMD١٩٫٤٥٣٩٠ AUD
10000 AMD٣٨٫٩٠٧٨٠ AUD