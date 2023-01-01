دولار هونغ كونغ إلى درام أرميني

تحويل HKD إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
٤٩٬٣٩٥٫٨٠ amd

1.00000 HKD = 49.39580 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:20 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

HKD إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 AMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.064488.50581.437051.662480.963818.3135
1GBP1.1527411.227102.0261.656571.916441.1110121.1111
1USD0.93950.814996183.15091.35011.561890.9055517.2055
1INR0.01129870.009801410.012026310.01623670.01878380.01089040.206919

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for هونج كونج دولار

HKD إلى USD

HKD إلى CNY

HKD إلى GBP

HKD إلى SGD

HKD إلى AUD

HKD إلى EUR

HKD إلى CAD

HKD إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / درام أرمينية
100 HKD4939.58000 AMD
200 HKD9879.16000 AMD
300 HKD14818.74000 AMD
500 HKD24697.90000 AMD
1000 HKD49395.80000 AMD
2000 HKD98791.60000 AMD
2500 HKD123489.50000 AMD
3000 HKD148187.40000 AMD
4000 HKD197583.20000 AMD
5000 HKD246979.00000 AMD
10000 HKD493958.00000 AMD
20000 HKD987916.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / دولار هونغ كونغ
1 AMD0.02024 HKD
5 AMD0.10122 HKD
10 AMD0.20245 HKD
20 AMD0.40489 HKD
50 AMD1.01223 HKD
100 AMD2.02446 HKD
250 AMD5.06115 HKD
500 AMD10.12230 HKD
1000 AMD20.24460 HKD
2000 AMD40.48920 HKD
5000 AMD101.22300 HKD
10000 AMD202.44600 HKD