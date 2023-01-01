الجمهورية التشيكية كوروناس إلى درام أرميني

تحويل CZK إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
١٦٨٬٣٥١ amd

1.00000 CZK = 16.83510 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:58 UTC
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CZK إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866051.065788.59561.438221.663340.966818.2229
1GBP1.1546711.2305102.2961.660621.920561.1163321.0409
1USD0.938350.812678183.13371.349551.560790.907217.0995
1INR0.01128720.009775550.012028810.01623350.01877450.01091250.205687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / درام أرمينية
1 CZK16.83510 AMD
5 CZK84.17550 AMD
10 CZK168.35100 AMD
20 CZK336.70200 AMD
50 CZK841.75500 AMD
100 CZK1683.51000 AMD
250 CZK4208.77500 AMD
500 CZK8417.55000 AMD
1000 CZK16835.10000 AMD
2000 CZK33670.20000 AMD
5000 CZK84175.50000 AMD
10000 CZK168351.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / الجمهورية التشيكية كورونا
1 AMD0.05940 CZK
5 AMD0.29700 CZK
10 AMD0.59400 CZK
20 AMD1.18800 CZK
50 AMD2.96999 CZK
100 AMD5.93999 CZK
250 AMD14.84997 CZK
500 AMD29.69995 CZK
1000 AMD59.39990 CZK
2000 AMD118.79980 CZK
5000 AMD296.99950 CZK
10000 AMD593.99900 CZK