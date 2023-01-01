1 درام أرميني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل AMD إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١ amd
٠٫٠٦ czk

1.00000 AMD = 0.05622 CZK

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85791.076589.83931.462641.636270.9470518.6915
1 GBP1.1656411.2549104.7281.705031.907431.1039221.7891
1 USD0.928950.796876183.4551.35871.519990.8797517.3632
1 INR0.0111310.009548570.011982510.01628060.01821330.01054160.208055

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / الجمهورية التشيكية كورونا
1 AMD0.05622 CZK
5 AMD0.28110 CZK
10 AMD0.56220 CZK
20 AMD1.12440 CZK
50 AMD2.81100 CZK
100 AMD5.62199 CZK
250 AMD14.05498 CZK
500 AMD28.10995 CZK
1000 AMD56.21990 CZK
2000 AMD112.43980 CZK
5000 AMD281.09950 CZK
10000 AMD562.19900 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / درام أرمينية
1 CZK17.78730 AMD
5 CZK88.93650 AMD
10 CZK177.87300 AMD
20 CZK355.74600 AMD
50 CZK889.36500 AMD
100 CZK1778.73000 AMD
250 CZK4446.82500 AMD
500 CZK8893.65000 AMD
1000 CZK17787.30000 AMD
2000 CZK35574.60000 AMD
5000 CZK88936.50000 AMD
10000 CZK177873.00000 AMD