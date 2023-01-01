5 درام أرميني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل AMD إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

٥ amd
٠٫٢٨ czk

1.00000 AMD = 0.05623 CZK

Mid-market exchange rate at 21:00
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076489.8311.462561.636240.9470518.6889
1 GBP1.1657711.25485104.7241.705031.90751.1040521.7872
1 USD0.929050.796908183.4551.358751.52010.8798517.3624
1 INR0.0111320.009548950.011982510.01628120.01821460.01054280.208045

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / الجمهورية التشيكية كورونا
1 AMD0.05623 CZK
5 AMD0.28113 CZK
10 AMD0.56227 CZK
20 AMD1.12454 CZK
50 AMD2.81135 CZK
100 AMD5.62269 CZK
250 AMD14.05673 CZK
500 AMD28.11345 CZK
1000 AMD56.22690 CZK
2000 AMD112.45380 CZK
5000 AMD281.13450 CZK
10000 AMD562.26900 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / درام أرمينية
1 CZK17.78510 AMD
5 CZK88.92550 AMD
10 CZK177.85100 AMD
20 CZK355.70200 AMD
50 CZK889.25500 AMD
100 CZK1778.51000 AMD
250 CZK4446.27500 AMD
500 CZK8892.55000 AMD
1000 CZK17785.10000 AMD
2000 CZK35570.20000 AMD
5000 CZK88925.50000 AMD
10000 CZK177851.00000 AMD