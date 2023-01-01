درام أرميني إلى جنيه إسترليني

تحويل AMD إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٢٫١٠ gbp

1.00000 AMD = 0.00210 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:41 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

AMD إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 GBP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863051.0621588.36771.433851.658050.9566518.2033
1GBP1.1586811.23075102.3951.661451.921251.1084521.0928
1USD0.94150.812513183.1971.349951.561040.900717.1382
1INR0.01131640.009766130.012019710.01622590.01876310.01082610.205995

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درام أرميني

AMD إلى USD

AMD إلى EUR

AMD إلى GBP

AMD إلى INR

AMD إلى JPY

AMD إلى RUB

AMD إلى AUD

AMD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل درام أرمينية / جنيه استرليني
1 AMD0.00210 GBP
5 AMD0.01052 GBP
10 AMD0.02103 GBP
20 AMD0.04206 GBP
50 AMD0.10516 GBP
100 AMD0.21031 GBP
250 AMD0.52579 GBP
500 AMD1.05157 GBP
1000 AMD2.10315 GBP
2000 AMD4.20630 GBP
5000 AMD10.51575 GBP
10000 AMD21.03150 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / درام أرمينية
1 GBP475.47700 AMD
5 GBP2377.38500 AMD
10 GBP4754.77000 AMD
20 GBP9509.54000 AMD
50 GBP23773.85000 AMD
100 GBP47547.70000 AMD
250 GBP118869.25000 AMD
500 GBP237738.50000 AMD
1000 GBP475477.00000 AMD
2000 GBP950954.00000 AMD
5000 GBP2377385.00000 AMD
10000 GBP4754770.00000 AMD