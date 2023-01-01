درام أرميني إلى روبل روسي

تحويل AMD إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٢٤٨٫٥٤ rub

1.00000 AMD = 0.24854 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 2:48 UTC
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AMD إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.062488.38741.434131.657930.9568518.2077
1GBP1.1586111.23085102.4021.661521.92081.1086221.0947
1USD0.941250.812447183.1961.34991.560550.900617.1383
1INR0.01131380.009765450.012019810.01622550.01875750.0108250.205999

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / الروبل الروسي
1 AMD0.24854 RUB
5 AMD1.24272 RUB
10 AMD2.48543 RUB
20 AMD4.97086 RUB
50 AMD12.42715 RUB
100 AMD24.85430 RUB
250 AMD62.13575 RUB
500 AMD124.27150 RUB
1000 AMD248.54300 RUB
2000 AMD497.08600 RUB
5000 AMD1242.71500 RUB
10000 AMD2485.43000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / درام أرمينية
1 RUB4.02345 AMD
5 RUB20.11725 AMD
10 RUB40.23450 AMD
20 RUB80.46900 AMD
50 RUB201.17250 AMD
100 RUB402.34500 AMD
250 RUB1005.86250 AMD
500 RUB2011.72500 AMD
1000 RUB4023.45000 AMD
2000 RUB8046.90000 AMD
5000 RUB20117.25000 AMD
10000 RUB40234.50000 AMD