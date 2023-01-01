درام أرميني إلى يورو

تحويل AMD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٢٫٤٤ eur

1.00000 AMD = 0.00244 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:41 UTC
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AMD إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863051.0621588.36771.433851.658050.9566518.2033
1GBP1.1586811.23075102.3951.661451.921251.1084521.0928
1USD0.94150.812513183.1971.349951.561040.900717.1382
1INR0.01131640.009766130.012019710.01622590.01876310.01082610.205995

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / اليورو
1 AMD0.00244 EUR
5 AMD0.01218 EUR
10 AMD0.02437 EUR
20 AMD0.04874 EUR
50 AMD0.12184 EUR
100 AMD0.24369 EUR
250 AMD0.60922 EUR
500 AMD1.21844 EUR
1000 AMD2.43688 EUR
2000 AMD4.87376 EUR
5000 AMD12.18440 EUR
10000 AMD24.36880 EUR
معدلات التحويل اليورو / درام أرمينية
1 EUR410.36000 AMD
5 EUR2051.80000 AMD
10 EUR4103.60000 AMD
20 EUR8207.20000 AMD
50 EUR20518.00000 AMD
100 EUR41036.00000 AMD
250 EUR102590.00000 AMD
500 EUR205180.00000 AMD
1000 EUR410360.00000 AMD
2000 EUR820720.00000 AMD
5000 EUR2051800.00000 AMD
10000 EUR4103600.00000 AMD