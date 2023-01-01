درام أرميني إلى دولار أسترالي

تحويل AMD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٤٫٠٤ aud

1.00000 AMD = 0.00404 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:37 UTC
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AMD إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86291.06288.35471.433331.657950.9564518.2013
1GBP1.1588811.2308102.3981.661151.921471.1084121.0943
1USD0.94160.81248183.19651.349651.561160.900617.1387
1INR0.0113180.009765790.012019710.01622240.01876470.0108250.206003

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / دولار أسترالي
1 AMD0.00404 AUD
5 AMD0.02020 AUD
10 AMD0.04041 AUD
20 AMD0.08082 AUD
50 AMD0.20204 AUD
100 AMD0.40408 AUD
250 AMD1.01021 AUD
500 AMD2.02041 AUD
1000 AMD4.04082 AUD
2000 AMD8.08164 AUD
5000 AMD20.20410 AUD
10000 AMD40.40820 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / درام أرمينية
1 AUD247.47400 AMD
5 AUD1237.37000 AMD
10 AUD2474.74000 AMD
20 AUD4949.48000 AMD
50 AUD12373.70000 AMD
100 AUD24747.40000 AMD
250 AUD61868.50000 AMD
500 AUD123737.00000 AMD
1000 AUD247474.00000 AMD
2000 AUD494948.00000 AMD
5000 AUD1237370.00000 AMD
10000 AUD2474740.00000 AMD