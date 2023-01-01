10 درام أرميني إلى روبل روسي

تحويل AMD إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٠ amd
٢٫٢٩ rub

1.00000 AMD = 0.22853 RUB

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / الروبل الروسي
1 AMD0.22853 RUB
5 AMD1.14263 RUB
10 AMD2.28525 RUB
20 AMD4.57050 RUB
50 AMD11.42625 RUB
100 AMD22.85250 RUB
250 AMD57.13125 RUB
500 AMD114.26250 RUB
1000 AMD228.52500 RUB
2000 AMD457.05000 RUB
5000 AMD1142.62500 RUB
10000 AMD2285.25000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / درام أرمينية
1 RUB4.37589 AMD
5 RUB21.87945 AMD
10 RUB43.75890 AMD
20 RUB87.51780 AMD
50 RUB218.79450 AMD
100 RUB437.58900 AMD
250 RUB1093.97250 AMD
500 RUB2187.94500 AMD
1000 RUB4375.89000 AMD
2000 RUB8751.78000 AMD
5000 RUB21879.45000 AMD
10000 RUB43758.90000 AMD