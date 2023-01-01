دولار أمريكي إلى درام أرميني

تحويل USD إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٣٨٦٬٣٥٠ amd

1.00000 USD = 386.35000 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:13 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

USD إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 AMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063288.16591.433621.655820.9573518.2097
1GBP1.1578111.23105102.0851.659951.917221.1084321.0846
1USD0.940550.812315182.9251.34841.557390.9004517.1273
1INR0.01134230.009795780.012059110.01626050.01878070.01085860.20654

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نحن الدولار

USD إلى KRW

USD إلى INR

USD إلى JPY

USD إلى CAD

USD إلى EUR

USD إلى GBP

USD إلى CNY

USD إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار أمريكي / درام أرمينية
1 USD386.35000 AMD
5 USD1931.75000 AMD
10 USD3863.50000 AMD
20 USD7727.00000 AMD
50 USD19317.50000 AMD
100 USD38635.00000 AMD
250 USD96587.50000 AMD
500 USD193175.00000 AMD
1000 USD386350.00000 AMD
2000 USD772700.00000 AMD
5000 USD1931750.00000 AMD
10000 USD3863500.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / دولار أمريكي
1 AMD0.00259 USD
5 AMD0.01294 USD
10 AMD0.02588 USD
20 AMD0.05177 USD
50 AMD0.12942 USD
100 AMD0.25883 USD
250 AMD0.64708 USD
500 AMD1.29417 USD
1000 AMD2.58833 USD
2000 AMD5.17666 USD
5000 AMD12.94165 USD
10000 AMD25.88330 USD