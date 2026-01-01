100 ألف فورنت مجري إلى درام أرميني
حوّل HUF إلى AMD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من HUF إلى AMD،
يستخدم مخططنا التفاعلي من HUF إلى AMD متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من HUF إلى AMD اليوم
|HUF
|AMD
|2000 HUF
|2,339.84 AMD
|5000 HUF
|5,849.60 AMD
|10000 HUF
|11,699.20 AMD
|15000 HUF
|17,548.80 AMD
|20000 HUF
|23,398.40 AMD
|30000 HUF
|35,097.60 AMD
|40000 HUF
|46,796.80 AMD
|50000 HUF
|58,496 AMD
|60000 HUF
|70,195.20 AMD
|100000 HUF
|116,992 AMD
|150000 HUF
|175,488 AMD
|200000 HUF
|233,984 AMD
|AMD
|HUF
|1 AMD
|1 HUF
|5 AMD
|4 HUF
|10 AMD
|9 HUF
|20 AMD
|17 HUF
|50 AMD
|43 HUF
|100 AMD
|85 HUF
|250 AMD
|214 HUF
|500 AMD
|427 HUF
|1000 AMD
|855 HUF
|2000 AMD
|1,710 HUF
|5000 AMD
|4,274 HUF
|10000 AMD
|8,548 HUF