10 آلاف فرنك سويسري إلى درام أرميني

تحويل CHF إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

10000 chf
4612110 amd

1.00000 CHF = 461.21100 AMD

Mid-market exchange rate at 09:10
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10.92730.79598883.38671.358051.51355144.2951.62628
1 EUR1.078410.858489.92421.464521.63221155.6051.75378
1 GBP1.25631.164961104.7591.706121.90147181.2782.0431
1 INR0.01199230.01112050.0095457510.01628620.01815091.730430.0195029

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الفرنك السويسري

CHF إلى USD

CHF إلى EUR

CHF إلى GBP

CHF إلى INR

CHF إلى CAD

CHF إلى AUD

CHF إلى JPY

CHF إلى NZD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الفرنك السويسري / درام أرمينية
1 CHF461.21100 AMD
5 CHF2306.05500 AMD
10 CHF4612.11000 AMD
20 CHF9224.22000 AMD
50 CHF23060.55000 AMD
100 CHF46121.10000 AMD
250 CHF115302.75000 AMD
500 CHF230605.50000 AMD
1000 CHF461211.00000 AMD
2000 CHF922422.00000 AMD
5000 CHF2306055.00000 AMD
10000 CHF4612110.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / الفرنك السويسري
1 AMD0.00217 CHF
5 AMD0.01084 CHF
10 AMD0.02168 CHF
20 AMD0.04336 CHF
50 AMD0.10841 CHF
100 AMD0.21682 CHF
250 AMD0.54205 CHF
500 AMD1.08410 CHF
1000 AMD2.16821 CHF
2000 AMD4.33642 CHF
5000 AMD10.84105 CHF
10000 AMD21.68210 CHF