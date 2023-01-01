5 درام أرميني إلى فرنك سويسري

تحويل AMD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

٥ amd
٠٫٠١ chf

1.00000 AMD = 0.00218 CHF

Mid-market exchange rate at 20:52
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8581.076489.8311.462561.636360.947118.6906
1 GBP1.165511.2546104.7031.704691.907271.1038521.7849
1 USD0.929050.797067183.4551.358751.520220.879917.364
1 INR0.0111320.009550860.011982510.01628120.0182160.01054340.208064

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / الفرنك السويسري
1 AMD0.00218 CHF
5 AMD0.01091 CHF
10 AMD0.02182 CHF
20 AMD0.04364 CHF
50 AMD0.10910 CHF
100 AMD0.21820 CHF
250 AMD0.54551 CHF
500 AMD1.09102 CHF
1000 AMD2.18203 CHF
2000 AMD4.36406 CHF
5000 AMD10.91015 CHF
10000 AMD21.82030 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / درام أرمينية
1 CHF458.28800 AMD
5 CHF2291.44000 AMD
10 CHF4582.88000 AMD
20 CHF9165.76000 AMD
50 CHF22914.40000 AMD
100 CHF45828.80000 AMD
250 CHF114572.00000 AMD
500 CHF229144.00000 AMD
1000 CHF458288.00000 AMD
2000 CHF916576.00000 AMD
5000 CHF2291440.00000 AMD
10000 CHF4582880.00000 AMD