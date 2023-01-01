1 درام أرميني إلى ليرة تركية

تحويل AMD إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١ amd
٠٫٠٧ try

1.00000 AMD = 0.07186 TRY

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / ليرة تركية
1 AMD0.07186 TRY
5 AMD0.35929 TRY
10 AMD0.71858 TRY
20 AMD1.43716 TRY
50 AMD3.59289 TRY
100 AMD7.18579 TRY
250 AMD17.96448 TRY
500 AMD35.92895 TRY
1000 AMD71.85790 TRY
2000 AMD143.71580 TRY
5000 AMD359.28950 TRY
10000 AMD718.57900 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / درام أرمينية
1 TRY13.91630 AMD
5 TRY69.58150 AMD
10 TRY139.16300 AMD
20 TRY278.32600 AMD
50 TRY695.81500 AMD
100 TRY1391.63000 AMD
250 TRY3479.07500 AMD
500 TRY6958.15000 AMD
1000 TRY13916.30000 AMD
2000 TRY27832.60000 AMD
5000 TRY69581.50000 AMD
10000 TRY139163.00000 AMD