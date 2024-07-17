История обменного курса индонезийская рупия–армянские драмы

Обменный курс индонезийская рупия/армянские драмы сейчас составляет 0,024, отражая изменение в размере -0.377% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.407% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/армянские драмы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,024, и минимумом, равным 0,024, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.408% уменьшение стоимости.