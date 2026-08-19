سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى الدراما الأرمينية

يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الدراما الأرمينية حاليًا 0.020493 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.333% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.035% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الدراما الأرمينية بين أعلى مستوى 0.0205552 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.0204197 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.326%.