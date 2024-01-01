История обменного курса армянский драм–индонезийские рупии

Обменный курс армянских драма/индонезийские рупии сейчас составляет 40,503, отражая изменение в размере -0.009% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.113% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/индонезийские рупии колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 40,999, и минимумом, равным 40,467, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.645%.