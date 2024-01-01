5 000 индонезийских рупий в армянские драмы

Сконвертируйте IDR в AMD по реальному обменному курсу

5 000 idr
119,70 amd

Rp1,000 IDR = ֏0,02394 AMD

Среднерыночный курс в 09:52
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1 IDR в AMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02410,0243
Низкий0,02360,0236
В среднем0,02380,0239
Изменить0.97%-0.94%
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Соотношение 1 IDR к AMD

За последние 30 дней максимальный курс IDR к AMD составил 0,0241, а минимальный — 0,0236. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0238. Изменение курса IDR к AMD в процентном соотношении составило 0.97.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к AMD составил 0,0243, а минимальный — 0,0236. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0239. Изменение курса IDR к AMD в процентном соотношении составило -0.94.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6530,9191,3441,4951,3720,7757,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08891,03511,4631,6271,4930,8438,499
1 SGD0,74462,2210,68311,1121,020,5765,809

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в армянские драмы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и AMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в AMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Армянский драм
1 IDR0,02394 AMD
5 IDR0,11970 AMD
10 IDR0,23941 AMD
20 IDR0,47881 AMD
50 IDR1,19703 AMD
100 IDR2,39407 AMD
250 IDR5,98518 AMD
500 IDR11,97035 AMD
1000 IDR23,94070 AMD
2000 IDR47,88140 AMD
5000 IDR119,70350 AMD
10000 IDR239,40700 AMD
Обменные курсы Армянский драм / Индонезийская рупия
1 AMD41,76990 IDR
5 AMD208,84950 IDR
10 AMD417,69900 IDR
20 AMD835,39800 IDR
50 AMD2 088,49500 IDR
100 AMD4 176,99000 IDR
250 AMD10 442,47500 IDR
500 AMD20 884,95000 IDR
1000 AMD41 769,90000 IDR
2000 AMD83 539,80000 IDR
5000 AMD208 849,50000 IDR
10000 AMD417 699,00000 IDR