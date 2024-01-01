100 индонезийских рупий в армянские драмы

Сконвертируйте IDR в AMD по реальному обменному курсу

100 idr
2,39 amd

Rp1,000 IDR = ֏0,02395 AMD

Среднерыночный курс в 09:51
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1 IDR в AMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02410,0243
Низкий0,02360,0236
В среднем0,02380,0239
Изменить0.99%-0.92%
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Соотношение 1 IDR к AMD

За последние 30 дней максимальный курс IDR к AMD составил 0,0241, а минимальный — 0,0236. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0238. Изменение курса IDR к AMD в процентном соотношении составило 0.99.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к AMD составил 0,0243, а минимальный — 0,0236. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0239. Изменение курса IDR к AMD в процентном соотношении составило -0.92.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6540,9191,3441,4951,3720,7757,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08891,0411,4631,6271,4930,8438,499
1 SGD0,74462,2210,68311,1121,020,5765,809

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в армянские драмы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и AMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в AMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Армянский драм
1 IDR0,02395 AMD
5 IDR0,11973 AMD
10 IDR0,23946 AMD
20 IDR0,47891 AMD
50 IDR1,19728 AMD
100 IDR2,39455 AMD
250 IDR5,98638 AMD
500 IDR11,97275 AMD
1000 IDR23,94550 AMD
2000 IDR47,89100 AMD
5000 IDR119,72750 AMD
10000 IDR239,45500 AMD
Обменные курсы Армянский драм / Индонезийская рупия
1 AMD41,76140 IDR
5 AMD208,80700 IDR
10 AMD417,61400 IDR
20 AMD835,22800 IDR
50 AMD2 088,07000 IDR
100 AMD4 176,14000 IDR
250 AMD10 440,35000 IDR
500 AMD20 880,70000 IDR
1000 AMD41 761,40000 IDR
2000 AMD83 522,80000 IDR
5000 AMD208 807,00000 IDR
10000 AMD417 614,00000 IDR