50 армянских драмов в индонезийские рупии

Сконвертируйте AMD в IDR по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = Rp40,50 IDR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к IDR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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IDR
1 AMD в IDRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий40,918841,1301
Низкий39,937338,8659
В среднем40,359140,0058
Изменение0.05%-1.27%
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Соотношение 1 AMD к IDR

За последние 30 дней максимальный курс AMD к IDR составил 40,9188, а минимальный — 39,9373. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 40,3591. Изменение курса AMD к IDR в процентном соотношении составило 0.05.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к IDR составил 41,1301, а минимальный — 38,8659. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 40,0058. Изменение курса AMD к IDR в процентном соотношении составило -1.27.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в индонезийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и IDR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в IDR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Индонезийская рупия
1 AMD40,50330 IDR
5 AMD202,51650 IDR
10 AMD405,03300 IDR
20 AMD810,06600 IDR
50 AMD2 025,16500 IDR
100 AMD4 050,33000 IDR
250 AMD10 125,82500 IDR
500 AMD20 251,65000 IDR
1000 AMD40 503,30000 IDR
2000 AMD81 006,60000 IDR
5000 AMD202 516,50000 IDR
10000 AMD405 033,00000 IDR
Обменные курсы Индонезийская рупия / Армянский драм
1 IDR0,02469 AMD
5 IDR0,12345 AMD
10 IDR0,24689 AMD
20 IDR0,49379 AMD
50 IDR1,23447 AMD
100 IDR2,46894 AMD
250 IDR6,17235 AMD
500 IDR12,34470 AMD
1000 IDR24,68940 AMD
2000 IDR49,37880 AMD
5000 IDR123,44700 AMD
10000 IDR246,89400 AMD