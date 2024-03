Propuesta de redenominación

Una iniciativa para redenominar la rupia aún no ha sido objeto de consideración legislativa formal. Desde 2010, Bank Indonesia, la autoridad monetaria de Indonesia, ha abogado constantemente por la eliminación de los tres ceros finales de la moneda, afirmando que tal alteración no afectaría su valor y agilizaría las transacciones. En 2015, el gobierno presentó un proyecto de ley sobre la redenominación de la rupia a la Cámara de Representantes, pero hasta ahora no se ha revisado. Reiterando esta postura en 2017, el gobernador del Banco de Indonesia, Agus Martowardojo, mencionó que si el proceso de redenominación comenzara de inmediato, podría concluir de manera factible para 2024 o 2025.