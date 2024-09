Ténytáblázat indonéz rúpia (IDR) pénznemhez

Indonézia hivatalos pénznemét, a rúpiát (szimbólum: Rp; valutakód: IDR) a Bank Indonesia kezeli és bocsátja ki. Neve a szanszkrit "rupyakam" (रूप्यकम्) kifejezésből származik. Ezenkívül az indonézek az érmékben szereplő rúpiát a köznyelvben néha "perak"-ként emlegetik, ami indonézül "ezüst"-nek fordítható. A rúpia 100 centre (indonézül: sen) van felosztva, azonban a jelentős infláció miatt a centben denominált érmék és bankjegyek már elavultak.

A függetlenségért küzdő indonéz nacionalisták 1946-ban vezették be ezt a valutát, amely a második világháborúban a japán megszállás alatt forgalomba hozott holland-indiai gulden egy változatát váltotta fel. A kezdeti időszakban a rúpiát más valutákkal együtt használták, beleértve a hollandok által bevezetett gulden új változatát is. Korábban a Riau-szigeteknek és Új-Guinea indonéziai részének (Irian Barat) is megvolt a rúpia különálló változata, de ezeket 1964-ben és 1971-ben integrálták a nemzeti rúpiába (Riau rúpia és Nyugat-Irian rúpia néven).