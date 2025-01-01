Nemzetközi részvényfigyelő

Olyan részvényt vásárolsz vagy adsz el, amellyel nem te helyi pénznemedben kereskednek? Ne hagyd, hogy a valutaváltás megzavarjon. Számítsd át részvényeidet vagy részesedéseidet bármilyen pénznemre praktikus eszközünkkel, és mindig tudni fogod, hogy mit kapsz.

Részvény keresése

Írd be a keresett vállalat vagy alap nevét. Ha ismered a ticker kódját, közvetlenül is beírhatod azt.

SNAPTSLARIVNTMSFTAMZNAMD
HUF		2766.80147339.785215.779471.37171113.5573529.3853348.78
USD		8.27440.4015.5928.31511.46219.78159.46
EUR		7.07376.2713.3224.19436.98187.77136.24
GBP		6.17328.5611.6321.12381.57163.97118.96

Részvényopcióid vagy RSU-id készpénzzé alakítása

Ha RSU-kkal vagy részvényopciókkal rendelkezel külföldi pénznemben, akkor azt szeretnéd, ha a megítélésedből származó előnyök megjelennének a számládon. Miután megkaptad a pénzt, a piaci középárfolyamon közvetlenül a számládon átválthatod azt.

Nagy összegek utalása

Velünk több mint 40 pénznemet tarthatsz, amit bármikor átválthatsz vagy elutalhatsz

Bármikor ingyenesen adhatsz pénznemeket a számládhoz. A pénzt a piaci középárfolyamon válthatod át. A Wise-zal a helyi pénznemtől eltérő pénznemben is fogadhatsz pénzt. Fogadd fizetésedet vagy egyéb utalásaidat számlaadatokkal akár 8 pénznemben.

Hogyan spórolj nemzetközi részvények eladásával és vásárlásával

  • 1

    Kerüld el a nemzetközi utalásokra vonatkozó rejtett díjakat, amikor a kereskedelmi platformokról veszel fel pénzt*

    Amikor nemzetközi részvényekbe fektetsz, nagy valószínűséggel külföldre kell pénzt utalnod. A Wise-nál nincsenek magas, rejtett vagy egyéb díjak. Ezért olcsóbb, mint amihez szokhattál.

  • 2

    Váltsd át a pénzedet más pénznemekbe pont akkor, amikor megfelelő az időpont rá

    Ha részvényt adsz el az általad preferált platformon, tartsd a részvényekből származó bevételt akár 40 pénznemben a Wise-számládon. Adj el USD-ben, tartsd a Wise-számládon, és szükség esetén váltsd át.

  • 3

    Használd a Wise-kártyát a mindennapi fizetésekhez és készpénzfelvételhez

    A Wise betéti kártyánkkal kényelmesen költheted a pénzed - használd online vagy üzletben, vagy vegyél fel készpénzt ATM-ekből. Nincsenek felárak, vagy alattomos tranzakciós díjak.

A Wise-zal hozzájuthatsz a valós, piaci középárfolyamhoz, a problémamentes és költséghatékony nemzetközi kereskedéshez. A bankok gyakran ingyenes vagy alacsony költségű utalásokkal hirdetik magukat, miközben az átváltási árfolyamot haszonkulccsal terhelik. A Wise a valós középárfolyamot kínálja, amivel rengeteget spórolhatsz a külföldi utalások díjain.

A Wise-zal egyszerűen fogadhatsz pénzt külföldről

Velünk egyszerűen fogadhatsz pénzt külföldről.

Jogi nyilatkozat

A Wise nemzetközi részvényfigyelője csak tájékoztató jellegű információkat nyújt. Ez az eszköz és platform nem kínál részvényvásárlását vagy -eladást, és az itt megjelenített adatok nem tekinthetők pénzügyi tanácsadásnak.

Minden befektetési döntést alapos kutatást és szakképzett pénzügyi tanácsadóval való konzultációt követően kell meghozni. Nem vállalunk garanciát a közölt információk pontosságára vagy teljességére vonatkozóan, és a felhasználóknak óvatosnak kell lenniük, és szakmai útmutatást kell kérniük a befektetési döntések meghozatalakor.

Felhívjuk figyelmedet, hogy bizonyos termékek vagy funkciók nem minden régióban érhetők el. Kérünk, látogass el a www.wise.com weboldalra, ahol ellenőrizheted az elérhetőséget, és többet megtudhatsz a kínálatunkról.