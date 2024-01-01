印尼盾（IDR）的實用資料

印尼的官方貨幣名為印尼盾（貨幣符號：Rp；貨幣代碼：IDR），由印度尼西亞銀行管理和發行。其名字源自梵語中白銀的詞語「rupyakam」（रूप्यकम्）。除此之外，印尼人有時會將印尼盾硬幣通稱為「perak」，即印尼語中的「銀」。印尼盾可細分為100分（印尼語：sen），但由於嚴重的通貨膨脹，面額為分的硬幣與鈔票已經被淘汰。

這種貨幣由爭取獨立的印度尼西亞民族主義者於1946年推出，旨在取代荷蘭盾，在二戰日本佔領期間開始流入市場。最初，印尼盾與荷蘭引入的新版荷蘭盾等其他貨幣一起使用。此前，廖內群島與新畿內亞的印尼部分（伊里安島）各自使用不同版本的盧比（分別稱為廖內盧比和西伊里安盧比），但分別於1964年和1971年納入印尼盾 。