印尼盾 (IDR)
印尼盾是印尼的官方貨幣。印尼盾的貨幣代碼是 IDR，符號是「Rp」。它的貨幣轉換系數為 6 位有效數字，並且是法定貨幣。大多數印刷的鈔票描繪了印尼的古代領導人，包括兩個蘇丹。鈔票通常以藍色和紅色單色印制。
貨幣名稱
印尼盾
貨幣符號
Rp
IDR 匯率
|USD
|INR
|EUR
|SGD
|AUD
|CAD
|GBP
|HKD
|從IDR
|0.00006
|0.00515
|0.00006
|0.00008
|0.00009
|0.00008
|0.00005
|0.00048
|至IDR
|16210.00000
|194.33500
|17337.40000
|11900.30000
|10589.20000
|11856.80000
|20245.50000
|2070.73000
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|姓名
|印尼盾 (IDR)
|符號
|Rp
|輔幣單位
|分（已沒有在市場流通）
|輔幣符號
|–
|常用鈔票
|Rp 1,000, Rp 5,000, Rp 10,000, Rp 20,000
|常用硬幣
|Rp 100, Rp 200, Rp 500
|央行
|印度尼西亞銀行
|使用者
|印尼
印尼盾（IDR）的實用資料
印尼的官方貨幣名為印尼盾（貨幣符號：Rp；貨幣代碼：IDR），由印度尼西亞銀行管理和發行。其名字源自梵語中白銀的詞語「rupyakam」（रूप्यकम्）。除此之外，印尼人有時會將印尼盾硬幣通稱為「perak」，即印尼語中的「銀」。印尼盾可細分為100分（印尼語：sen），但由於嚴重的通貨膨脹，面額為分的硬幣與鈔票已經被淘汰。
這種貨幣由爭取獨立的印度尼西亞民族主義者於1946年推出，旨在取代荷蘭盾，在二戰日本佔領期間開始流入市場。最初，印尼盾與荷蘭引入的新版荷蘭盾等其他貨幣一起使用。此前，廖內群島與新畿內亞的印尼部分（伊里安島）各自使用不同版本的盧比（分別稱為廖內盧比和西伊里安盧比），但分別於1964年和1971年納入印尼盾 。
面額更改提案
自2010年以來，印尼的貨幣管理機構印度尼西亞銀行一直主張取消貨幣的最後三個零，聲稱這種改變對其價值沒有影響，而且更有助簡化交易。2015年，政府向眾議院提交了一項有關重新確定盧比面值的法案，但至今尚未獲得審議。印尼央行行長Agus Martowardojo 在2017年重申以上立場，並提到如果立即開始重新計算貨幣價值，該程序有望於2024或2025年完成，但這項倡議一直未得到正式的立法批准。
現有法定貨幣
目前的印尼盾包括價值Rp50至Rp1,000的硬幣（雖然Rp1硬幣仍然獲官方承認為法定貨幣，但實際上毫無價值，而且沒有在市面流通），以及Rp1,000至Rp100,000的鈔票。 截至2023年5月3日，1美元相當於15,107.5印尼盾，最大面額的印尼紙幣價值約為6.62美元。