indonesische Rupiah (IDR) – die Fakten-Tabelle

Die offizielle Währung Indonesiens, die Rupiah (Symbol: Rp; Währungscode: IDR), wird von der Bank Indonesia verwaltet und ausgegeben. Ihr Name stammt von dem Sanskrit-Begriff für Silber, "rupyakam" (रूप्यकम्). Außerdem bezeichnen die Indonesier die Rupiah in Münzen manchmal umgangssprachlich als "perak", was auf Indonesisch "Silber" bedeutet. Die Rupiah ist in 100 Cent (indonesisch: sen) unterteilt, doch aufgrund der erheblichen Inflation haben Münzen und Banknoten, die auf Cent denominiert waren, an Bedeutung verloren.

Die indonesische Rupiah wurde 1946 von indonesischen Nationalisten, die nach Unabhängigkeit strebten, eingeführt und ersetzte eine Version des niederländisch-indischen Gulden, der während der japanischen Besetzung im Zweiten Weltkrieg in Umlauf gebracht worden war. In der Anfangsphase wurde die Rupiah zusammen mit anderen Währungen verwendet, darunter auch eine von den Niederländern eingeführte Neuauflage des Gulden. Zuvor hatten die Riau-Inseln und der indonesische Teil Neuguineas (Irian Barat) ihre eigenen Versionen der Rupiah (die Riau-Rupiah und West-Irian-Rupiah), die jedoch 1964 bzw. 1971 in die nationale Rupiah integriert wurden.