Australischer Dollar (AUD)

Der australische Dollar ist die Währung des Commonwealth of Australia und seiner unabhängigen Inseln. AUD ist der Währungscode für den Dollar. Er wird durch $ symbolisiert, kann aber mit A$ oder AU$ bezeichnet werden, um ihn von anderen Dollar-basierten Währungen zu unterscheiden. Der AUD wird am häufigsten in globalen Märkten mit dem britischen Pfund getauscht. Beim Dollar handelt es sich um eine Fiat-Währung. Es ist die am fünfthäufigsten gehandelte Währung der Welt, hinter dem US-Dollar, dem Euro, dem japanischen Yen und dem Pfund Sterling. Der Umrechnungsfaktor für AUD hat 5 signifikante Stellen.