Индонезийские рупии в нигерийские найры

Сконвертируйте IDR в NGN по реальному обменному курсу

1 000 000 idr
100 479 ngn

Rp1,000 IDR = ₦0,1005 NGN

Среднерыночный курс в 12:08
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1 IDR в NGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10050,1005
Низкий0,09090,0662
В среднем0,09470,0900
Изменить10.15%41.78%
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Соотношение 1 IDR к NGN

За последние 30 дней максимальный курс IDR к NGN составил 0,1005, а минимальный — 0,0909. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0947. Изменение курса IDR к NGN в процентном соотношении составило 10.15.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к NGN составил 0,1005, а минимальный — 0,0662. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0900. Изменение курса IDR к NGN в процентном соотношении составило 41.78.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6670,9181,3451,4941,3720,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,11811,4641,6271,4940,8438,505
1 SGD0,74462,2220,68311,1111,020,5755,808

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в нигерийские найры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийская рупия

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IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

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IDR в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Нигерийская найра
1 IDR0,10048 NGN
5 IDR0,50240 NGN
10 IDR1,00479 NGN
20 IDR2,00958 NGN
50 IDR5,02395 NGN
100 IDR10,04790 NGN
250 IDR25,11975 NGN
500 IDR50,23950 NGN
1000 IDR100,47900 NGN
2000 IDR200,95800 NGN
5000 IDR502,39500 NGN
10000 IDR1 004,79000 NGN
Обменные курсы Нигерийская найра / Индонезийская рупия
1 NGN9,95230 IDR
5 NGN49,76150 IDR
10 NGN99,52300 IDR
20 NGN199,04600 IDR
50 NGN497,61500 IDR
100 NGN995,23000 IDR
250 NGN2 488,07500 IDR
500 NGN4 976,15000 IDR
1000 NGN9 952,30000 IDR
2000 NGN19 904,60000 IDR
5000 NGN49 761,50000 IDR
10000 NGN99 523,00000 IDR