روبية إندونيسية إلى نيراس نيجيري
تحويل IDR إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى نيراس نيجيري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Indonesian rupiah
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الروبية الإندونيسية
|1 NGN
|20.00430 IDR
|5 NGN
|100.02150 IDR
|10 NGN
|200.04300 IDR
|20 NGN
|400.08600 IDR
|50 NGN
|1000.21500 IDR
|100 NGN
|2000.43000 IDR
|250 NGN
|5001.07500 IDR
|500 NGN
|10002.15000 IDR
|1000 NGN
|20004.30000 IDR
|2000 NGN
|40008.60000 IDR
|5000 NGN
|100021.50000 IDR
|10000 NGN
|200043.00000 IDR