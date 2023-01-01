روبية إندونيسية إلى نيراس نيجيري

تحويل IDR إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
49989.30 ngn

1.00000 IDR = 0.04999 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 14:46 UTC
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IDR إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.066488.64841.439111.662090.963718.3135
1GBP1.1522711.2289102.1571.65841.915371.1104521.1041
1USD0.937750.813736183.12871.34951.55860.903717.1732
1INR0.01128050.009788870.012029510.01623390.01874930.01087110.206586

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / النيرة النيجيرية
1 IDR0.04999 NGN
5 IDR0.24995 NGN
10 IDR0.49989 NGN
20 IDR0.99979 NGN
50 IDR2.49946 NGN
100 IDR4.99893 NGN
250 IDR12.49733 NGN
500 IDR24.99465 NGN
1000 IDR49.98930 NGN
2000 IDR99.97860 NGN
5000 IDR249.94650 NGN
10000 IDR499.89300 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الروبية الإندونيسية
1 NGN20.00430 IDR
5 NGN100.02150 IDR
10 NGN200.04300 IDR
20 NGN400.08600 IDR
50 NGN1000.21500 IDR
100 NGN2000.43000 IDR
250 NGN5001.07500 IDR
500 NGN10002.15000 IDR
1000 NGN20004.30000 IDR
2000 NGN40008.60000 IDR
5000 NGN100021.50000 IDR
10000 NGN200043.00000 IDR