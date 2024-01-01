10 نيراس نيجيري إلى روبية إندونيسية

تحويل NGN إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

10 ngn
97.91 idr

1.00000 NGN = 9.79085 IDR

Mid-market exchange rate at 04:56
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563651.0844589.89261.470791.663650.9578618.4506
1 GBP1.1677311.26635104.9711.717491.94271.1185221.5454
1 USD0.922150.789671182.89231.356251.53410.883317.0138
1 INR0.01112440.009526470.012063810.01636160.01850710.0106560.205252

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الروبية الإندونيسية
1 NGN9.79085 IDR
5 NGN48.95425 IDR
10 NGN97.90850 IDR
20 NGN195.81700 IDR
50 NGN489.54250 IDR
100 NGN979.08500 IDR
250 NGN2447.71250 IDR
500 NGN4895.42500 IDR
1000 NGN9790.85000 IDR
2000 NGN19581.70000 IDR
5000 NGN48954.25000 IDR
10000 NGN97908.50000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / النيرة النيجيرية
1 IDR0.10214 NGN
5 IDR0.51068 NGN
10 IDR1.02136 NGN
20 IDR2.04272 NGN
50 IDR5.10680 NGN
100 IDR10.21360 NGN
250 IDR25.53400 NGN
500 IDR51.06800 NGN
1000 IDR102.13600 NGN
2000 IDR204.27200 NGN
5000 IDR510.68000 NGN
10000 IDR1021.36000 NGN