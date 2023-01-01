نيراس نيجيري إلى روبية هندية

تحويل NGN إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
١٠٨٫١٧ inr

1.00000 NGN = 0.10817 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:41 UTC
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NGN إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0660588.61751.436771.662460.9645518.3606
1GBP1.1530711.22925102.1841.656721.916961.1121921.1714
1USD0.938050.813504183.1271.347751.559450.9048517.223
1INR0.01128440.009786280.012029810.01621310.01875990.01088520.207189

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الروبية الهندية
1 NGN0.10817 INR
5 NGN0.54087 INR
10 NGN1.08173 INR
20 NGN2.16346 INR
50 NGN5.40865 INR
100 NGN10.81730 INR
250 NGN27.04325 INR
500 NGN54.08650 INR
1000 NGN108.17300 INR
2000 NGN216.34600 INR
5000 NGN540.86500 INR
10000 NGN1081.73000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / النيرة النيجيرية
1 INR9.24446 NGN
5 INR46.22230 NGN
10 INR92.44460 NGN
20 INR184.88920 NGN
50 INR462.22300 NGN
100 INR924.44600 NGN
250 INR2311.11500 NGN
500 INR4622.23000 NGN
1000 INR9244.46000 NGN
2000 INR18488.92000 NGN
5000 INR46222.30000 NGN
10000 INR92444.60000 NGN