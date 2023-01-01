نيراس نيجيري إلى يورو

تحويل NGN إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
١٫٢٢ eur

1.00000 NGN = 0.00122 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:39 UTC
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NGN إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0660588.61751.436771.662720.964618.3608
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.91711.1121921.1699
1USD0.938050.81357183.1271.347751.55970.9048517.2232
1INR0.01128440.009787080.012029810.01621310.01876280.01088520.207191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / اليورو
1 NGN0.00122 EUR
5 NGN0.00610 EUR
10 NGN0.01221 EUR
20 NGN0.02441 EUR
50 NGN0.06104 EUR
100 NGN0.12207 EUR
250 NGN0.30519 EUR
500 NGN0.61037 EUR
1000 NGN1.22074 EUR
2000 NGN2.44148 EUR
5000 NGN6.10370 EUR
10000 NGN12.20740 EUR
معدلات التحويل اليورو / النيرة النيجيرية
1 EUR819.17700 NGN
5 EUR4095.88500 NGN
10 EUR8191.77000 NGN
20 EUR16383.54000 NGN
50 EUR40958.85000 NGN
100 EUR81917.70000 NGN
250 EUR204794.25000 NGN
500 EUR409588.50000 NGN
1000 EUR819177.00000 NGN
2000 EUR1638354.00000 NGN
5000 EUR4095885.00000 NGN
10000 EUR8191770.00000 NGN