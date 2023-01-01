نيراس نيجيري إلى بيزو مكسيكي

تحويل NGN إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٢٢٫٤١ mxn

1.00000 NGN = 0.02241 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 23:44 UTC
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NGN إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0660588.61751.436721.662460.9644518.3606
1GBP1.1530711.22925102.1841.656661.916961.1120821.1714
1USD0.938050.813504183.1271.34771.559450.904817.223
1INR0.01128440.009786280.012029810.01621250.01875990.01088460.207189

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Mexican Peso
1 NGN0.02241 MXN
5 NGN0.11206 MXN
10 NGN0.22412 MXN
20 NGN0.44824 MXN
50 NGN1.12061 MXN
100 NGN2.24122 MXN
250 NGN5.60305 MXN
500 NGN11.20610 MXN
1000 NGN22.41220 MXN
2000 NGN44.82440 MXN
5000 NGN112.06100 MXN
10000 NGN224.12200 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / النيرة النيجيرية
1 MXN44.61850 NGN
5 MXN223.09250 NGN
10 MXN446.18500 NGN
20 MXN892.37000 NGN
50 MXN2230.92500 NGN
100 MXN4461.85000 NGN
250 MXN11154.62500 NGN
500 MXN22309.25000 NGN
1000 MXN44618.50000 NGN
2000 MXN89237.00000 NGN
5000 MXN223092.50000 NGN
10000 MXN446185.00000 NGN