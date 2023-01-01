نيراس نيجيري إلى جنيه مصري

تحويل NGN إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
40.21 egp

1.00000 NGN = 0.04021 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 23:38 UTC
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NGN إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.43671.662640.964518.3604
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.91711.1120721.1704
1USD0.93810.81357183.1271.347751.55970.904817.2236
1INR0.0112850.009787080.012029810.01621310.01876280.01088460.207196

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / جنيه مصري
1 NGN0.04021 EGP
5 NGN0.20107 EGP
10 NGN0.40213 EGP
20 NGN0.80426 EGP
50 NGN2.01065 EGP
100 NGN4.02131 EGP
250 NGN10.05328 EGP
500 NGN20.10655 EGP
1000 NGN40.21310 EGP
2000 NGN80.42620 EGP
5000 NGN201.06550 EGP
10000 NGN402.13100 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / النيرة النيجيرية
1 EGP24.86750 NGN
5 EGP124.33750 NGN
10 EGP248.67500 NGN
20 EGP497.35000 NGN
50 EGP1243.37500 NGN
100 EGP2486.75000 NGN
250 EGP6216.87500 NGN
500 EGP12433.75000 NGN
1000 EGP24867.50000 NGN
2000 EGP49735.00000 NGN
5000 EGP124337.50000 NGN
10000 EGP248675.00000 NGN