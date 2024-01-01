Nijerya nairasından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile NGN → EGP çevirin

1.000 ngn
20,38 egp

1.00000 NGN = 0.02038 EGP

14:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.92855.96360.794723134.34230.90317.07783.0112
1 EUR1.0776160.30640.856375144.76733.301118.402289.4529
1 PHP0.01786880.01658210.01420072.400520.5521980.3051451.48331
1 GBP1.25831.1677170.4191169.04338.885221.488104.453

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Nijerya nairasından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Mısır Lirası
1 NGN0.02038 EGP
5 NGN0.10188 EGP
10 NGN0.20376 EGP
20 NGN0.40751 EGP
50 NGN1.01878 EGP
100 NGN2.03756 EGP
250 NGN5.09390 EGP
500 NGN10.18780 EGP
1000 NGN20.37560 EGP
2000 NGN40.75120 EGP
5000 NGN101.87800 EGP
10000 NGN203.75600 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Nijerya Nairası
1 EGP49.07840 NGN
5 EGP245.39200 NGN
10 EGP490.78400 NGN
20 EGP981.56800 NGN
50 EGP2453.92000 NGN
100 EGP4907.84000 NGN
250 EGP12269.60000 NGN
500 EGP24539.20000 NGN
1000 EGP49078.40000 NGN
2000 EGP98156.80000 NGN
5000 EGP245392.00000 NGN
10000 EGP490784.00000 NGN