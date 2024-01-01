Nijerya nairasından Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile NGN → PHP çevirin

1.000 ngn
36,90 php

1.00000 NGN = 0.03690 PHP

15:06 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856291.07889.48871.454381.652740.94788518.3913
1 GBP1.1678311.25895104.511.698511.930161.1069721.4784
1 USD0.92760.794313183.01361.349151.533150.8792517.0606
1 INR0.01117460.009568460.012046210.01625220.01846870.01059160.205516

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nijerya nairasından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Filipinler Pesosu
1 NGN0.03690 PHP
5 NGN0.18448 PHP
10 NGN0.36895 PHP
20 NGN0.73791 PHP
50 NGN1.84476 PHP
100 NGN3.68953 PHP
250 NGN9.22382 PHP
500 NGN18.44765 PHP
1000 NGN36.89530 PHP
2000 NGN73.79060 PHP
5000 NGN184.47650 PHP
10000 NGN368.95300 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Nijerya Nairası
1 PHP27.10370 NGN
5 PHP135.51850 NGN
10 PHP271.03700 NGN
20 PHP542.07400 NGN
50 PHP1355.18500 NGN
100 PHP2710.37000 NGN
250 PHP6775.92500 NGN
500 PHP13551.85000 NGN
1000 PHP27103.70000 NGN
2000 PHP54207.40000 NGN
5000 PHP135518.50000 NGN
10000 PHP271037.00000 NGN