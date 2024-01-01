Nijerya nairasından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile NGN → USD çevirin

1.000 ngn
0,66 usd

1.00000 NGN = 0.00066 USD

15:09 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.927455.95470.794218134.53330.801817.057583.0122
1 EUR1.07825160.33320.85639145.0633.21218.392289.5079
1 PHP0.01787160.016574610.01419392.404320.5504770.3048451.48356
1 GBP1.25911.1676970.45261169.39138.782521.4771104.521

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Nijerya nairasından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

NGN → USD

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NGN → EGP

NGN → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / ABD Doları
1 NGN0.00066 USD
5 NGN0.00330 USD
10 NGN0.00659 USD
20 NGN0.01319 USD
50 NGN0.03297 USD
100 NGN0.06594 USD
250 NGN0.16484 USD
500 NGN0.32969 USD
1000 NGN0.65937 USD
2000 NGN1.31875 USD
5000 NGN3.29686 USD
10000 NGN6.59373 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Nijerya Nairası
1 USD1516.59000 NGN
5 USD7582.95000 NGN
10 USD15165.90000 NGN
20 USD30331.80000 NGN
50 USD75829.50000 NGN
100 USD151659.00000 NGN
250 USD379147.50000 NGN
500 USD758295.00000 NGN
1000 USD1516590.00000 NGN
2000 USD3033180.00000 NGN
5000 USD7582950.00000 NGN
10000 USD15165900.00000 NGN