نيراس نيجيري إلى دولار أمريكي

تحويل NGN إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
١٫٣٠ usd

1.00000 NGN = 0.00130 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:49 UTC
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NGN إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.662790.964518.3625
1GBP1.15311.22925102.1841.656721.917261.1120721.1726
1USD0.938050.813504183.1271.347751.55970.9047517.224
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621310.01876280.01088390.207201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار أمريكي
1 NGN0.00130 USD
5 NGN0.00651 USD
10 NGN0.01301 USD
20 NGN0.02602 USD
50 NGN0.06506 USD
100 NGN0.13012 USD
250 NGN0.32531 USD
500 NGN0.65062 USD
1000 NGN1.30124 USD
2000 NGN2.60248 USD
5000 NGN6.50620 USD
10000 NGN13.01240 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / النيرة النيجيرية
1 USD768.49500 NGN
5 USD3842.47500 NGN
10 USD7684.95000 NGN
20 USD15369.90000 NGN
50 USD38424.75000 NGN
100 USD76849.50000 NGN
250 USD192123.75000 NGN
500 USD384247.50000 NGN
1000 USD768495.00000 NGN
2000 USD1536990.00000 NGN
5000 USD3842475.00000 NGN
10000 USD7684950.00000 NGN