5,000 دولار أمريكي إلى نيراس نيجيري
تحويل USD إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي
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مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
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حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أمريكي إلى نيراس نيجيري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for نحن دولار
Change Converter source currency
- Chinese Yuan RMB
- Hungarian Forint
- Israeli New Sheqel
- Romanian Leu
- الجمهورية التشيكية كورونا
- الروبية الإندونيسية
- الروبية الهندية
- الريال البرازيلي
- الزلوتي البولندي
- الفرنك السويسري
- الكرونا السويدية
- اليورو
- جنيه استرليني
- دولار أسترالي
- دولار أمريكي
- دولار سنغافورة
- دولار كندي
- دولار نيوزيلندي
- دولار هونغ كونغ
- رينغيت ماليزي
- كرونة دانمركية
- كروني نرويجي
- لياف بلغاري
- ليرة تركية
- ين ياباني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
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|معدلات التحويل دولار أمريكي / النيرة النيجيرية
|1 USD
|١٬٥٢٥٫٩٧٠٠٠ NGN
|5 USD
|٧٬٦٢٩٫٨٥٠٠٠ NGN
|10 USD
|١٥٬٢٥٩٫٧٠٠٠٠ NGN
|20 USD
|٣٠٬٥١٩٫٤٠٠٠٠ NGN
|50 USD
|٧٦٬٢٩٨٫٥٠٠٠٠ NGN
|100 USD
|١٥٢٬٥٩٧٫٠٠٠٠٠ NGN
|250 USD
|٣٨١٬٤٩٢٫٥٠٠٠٠ NGN
|500 USD
|٧٦٢٬٩٨٥٫٠٠٠٠٠ NGN
|1000 USD
|١٬٥٢٥٬٩٧٠٫٠٠٠٠٠ NGN
|2000 USD
|٣٬٠٥١٬٩٤٠٫٠٠٠٠٠ NGN
|5000 USD
|٧٬٦٢٩٬٨٥٠٫٠٠٠٠٠ NGN
|10000 USD
|١٥٬٢٥٩٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ NGN