2,000 دولار أمريكي إلى نيراس نيجيري

تحويل USD إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

2,000 usd
3,051,940 ngn

$1.000 USD = ₦1,526 NGN

Mid-market exchange rate at 02:11
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64611.9110.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7090.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.9460.972116.54110.6830.5785.29913.221

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / النيرة النيجيرية
1 USD١٬٥٢٥٫٩٧٠٠٠ NGN
5 USD٧٬٦٢٩٫٨٥٠٠٠ NGN
10 USD١٥٬٢٥٩٫٧٠٠٠٠ NGN
20 USD٣٠٬٥١٩٫٤٠٠٠٠ NGN
50 USD٧٦٬٢٩٨٫٥٠٠٠٠ NGN
100 USD١٥٢٬٥٩٧٫٠٠٠٠٠ NGN
250 USD٣٨١٬٤٩٢٫٥٠٠٠٠ NGN
500 USD٧٦٢٬٩٨٥٫٠٠٠٠٠ NGN
1000 USD١٬٥٢٥٬٩٧٠٫٠٠٠٠٠ NGN
2000 USD٣٬٠٥١٬٩٤٠٫٠٠٠٠٠ NGN
5000 USD٧٬٦٢٩٬٨٥٠٫٠٠٠٠٠ NGN
10000 USD١٥٬٢٥٩٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار أمريكي
1 NGN٠٫٠٠٠٦٦ USD
5 NGN٠٫٠٠٣٢٨ USD
10 NGN٠٫٠٠٦٥٥ USD
20 NGN٠٫٠١٣١١ USD
50 NGN٠٫٠٣٢٧٧ USD
100 NGN٠٫٠٦٥٥٣ USD
250 NGN٠٫١٦٣٨٣ USD
500 NGN٠٫٣٢٧٦٦ USD
1000 NGN٠٫٦٥٥٣٢ USD
2000 NGN١٫٣١٠٦٤ USD
5000 NGN٣٫٢٧٦٦١ USD
10000 NGN٦٫٥٥٣٢١ USD