رينغيت ماليزي إلى نيراس نيجيري
تحويل MYR إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى نيراس نيجيري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Malaysian ringgit
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل رينغيت ماليزي / النيرة النيجيرية
|1 MYR
|163.79500 NGN
|5 MYR
|818.97500 NGN
|10 MYR
|1637.95000 NGN
|20 MYR
|3275.90000 NGN
|50 MYR
|8189.75000 NGN
|100 MYR
|16379.50000 NGN
|250 MYR
|40948.75000 NGN
|500 MYR
|81897.50000 NGN
|1000 MYR
|163795.00000 NGN
|2000 MYR
|327590.00000 NGN
|5000 MYR
|818975.00000 NGN
|10000 MYR
|1637950.00000 NGN