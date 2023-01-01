رينغيت ماليزي إلى نيراس نيجيري

تحويل MYR إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
163795 ngn

1.00000 MYR = 163.79500 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 22:59 UTC
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MYR إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066288.631.436971.661910.964718.3674
1GBP1.152811.2291102.1711.656521.915831.1121121.1737
1USD0.93790.813603183.1271.347751.558720.904817.227
1INR0.01128290.009787480.012029810.01621310.01875110.01088460.207237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / النيرة النيجيرية
1 MYR163.79500 NGN
5 MYR818.97500 NGN
10 MYR1637.95000 NGN
20 MYR3275.90000 NGN
50 MYR8189.75000 NGN
100 MYR16379.50000 NGN
250 MYR40948.75000 NGN
500 MYR81897.50000 NGN
1000 MYR163795.00000 NGN
2000 MYR327590.00000 NGN
5000 MYR818975.00000 NGN
10000 MYR1637950.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / رينغيت ماليزي
1 NGN0.00611 MYR
5 NGN0.03053 MYR
10 NGN0.06105 MYR
20 NGN0.12210 MYR
50 NGN0.30526 MYR
100 NGN0.61052 MYR
250 NGN1.52630 MYR
500 NGN3.05260 MYR
1000 NGN6.10520 MYR
2000 NGN12.21040 MYR
5000 NGN30.52600 MYR
10000 NGN61.05200 MYR