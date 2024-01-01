1 نيراس نيجيري إلى رينغيت ماليزي

تحويل NGN إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1 ngn
0.00 myr

1.00000 NGN = 0.00292 MYR

Mid-market exchange rate at 05:40
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.9221555.99910.78964134.45830.863417.013582.8892
1 EUR1.08445160.72820.856315145.81333.469818.450389.8892
1 PHP0.01785740.016466810.01410092.401070.5511410.3038171.48019
1 GBP1.26641.1677970.91731170.27839.085421.5459104.971

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / رينغيت ماليزي
1 NGN0.00292 MYR
5 NGN0.01462 MYR
10 NGN0.02924 MYR
20 NGN0.05847 MYR
50 NGN0.14618 MYR
100 NGN0.29235 MYR
250 NGN0.73088 MYR
500 NGN1.46176 MYR
1000 NGN2.92352 MYR
2000 NGN5.84704 MYR
5000 NGN14.61760 MYR
10000 NGN29.23520 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / النيرة النيجيرية
1 MYR342.05300 NGN
5 MYR1710.26500 NGN
10 MYR3420.53000 NGN
20 MYR6841.06000 NGN
50 MYR17102.65000 NGN
100 MYR34205.30000 NGN
250 MYR85513.25000 NGN
500 MYR171026.50000 NGN
1000 MYR342053.00000 NGN
2000 MYR684106.00000 NGN
5000 MYR1710265.00000 NGN
10000 MYR3420530.00000 NGN