1 رينغيت ماليزي إلى نيراس نيجيري

تحويل MYR إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1 myr
337.86 ngn

1.00000 MYR = 337.85500 NGN

Mid-market exchange rate at 23:26
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أعلى العملات

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1 USD11.344251.5322182.85420.922250.7899521.355656.1093
1 SGD0.74390911.1398361.6360.6861050.5876521.0084441.7402
1 AUD0.652650.877325154.07480.6019370.5155620.88473236.6197
1 INR0.01206940.01622430.018492910.01113160.009534240.01636130.677205

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgit

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / النيرة النيجيرية
1 MYR337.85500 NGN
5 MYR1689.27500 NGN
10 MYR3378.55000 NGN
20 MYR6757.10000 NGN
50 MYR16892.75000 NGN
100 MYR33785.50000 NGN
250 MYR84463.75000 NGN
500 MYR168927.50000 NGN
1000 MYR337855.00000 NGN
2000 MYR675710.00000 NGN
5000 MYR1689275.00000 NGN
10000 MYR3378550.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / رينغيت ماليزي
1 NGN0.00296 MYR
5 NGN0.01480 MYR
10 NGN0.02960 MYR
20 NGN0.05920 MYR
50 NGN0.14799 MYR
100 NGN0.29598 MYR
250 NGN0.73996 MYR
500 NGN1.47992 MYR
1000 NGN2.95985 MYR
2000 NGN5.91970 MYR
5000 NGN14.79925 MYR
10000 NGN29.59850 MYR