فورنت مجري إلى نيراس نيجيري

تحويل HUF إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٢١٬١٢٣٫٨٠ ngn

1.00000 HUF = 2.11238 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 14:33 UTC
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HUF إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.0665588.66221.438781.661290.962618.3148
1GBP1.1522711.2289102.1581.657791.914171.1091821.1027
1USD0.93760.813736183.12991.3491.557630.902517.172
1INR0.01127880.009788730.012029410.01622760.01873730.01085650.206568

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Hungarian Forint / النيرة النيجيرية
2000 HUF4224.76000 NGN
5000 HUF10561.90000 NGN
10000 HUF21123.80000 NGN
15000 HUF31685.70000 NGN
20000 HUF42247.60000 NGN
30000 HUF63371.40000 NGN
40000 HUF84495.20000 NGN
50000 HUF105619.00000 NGN
60000 HUF126742.80000 NGN
100000 HUF211238.00000 NGN
150000 HUF316857.00000 NGN
200000 HUF422476.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Hungarian Forint
1 NGN0.47340 HUF
5 NGN2.36700 HUF
10 NGN4.73399 HUF
20 NGN9.46798 HUF
50 NGN23.66995 HUF
100 NGN47.33990 HUF
250 NGN118.34975 HUF
500 NGN236.69950 HUF
1000 NGN473.39900 HUF
2000 NGN946.79800 HUF
5000 NGN2366.99500 HUF
10000 NGN4733.99000 HUF