ألف نيراس نيجيري إلى فورنت مجري

تحويل NGN إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ngn
225 huf

1.00000 NGN = 0.22454 HUF

Mid-market exchange rate at 04:55
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.9221556.01130.789671134.45830.832717.01482.893
1 EUR1.08445160.74150.85633145.81333.436518.450889.8933
1 PHP0.01785350.016463210.01409842.400550.5504730.303761.47993
1 GBP1.266351.1677770.92991170.27139.04521.5457104.972

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Hungarian Forint
1 NGN0.22454 HUF
5 NGN1.12272 HUF
10 NGN2.24545 HUF
20 NGN4.49090 HUF
50 NGN11.22725 HUF
100 NGN22.45450 HUF
250 NGN56.13625 HUF
500 NGN112.27250 HUF
1000 NGN224.54500 HUF
2000 NGN449.09000 HUF
5000 NGN1122.72500 HUF
10000 NGN2245.45000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / النيرة النيجيرية
2000 HUF8906.90000 NGN
5000 HUF22267.25000 NGN
10000 HUF44534.50000 NGN
15000 HUF66801.75000 NGN
20000 HUF89069.00000 NGN
30000 HUF133603.50000 NGN
40000 HUF178138.00000 NGN
50000 HUF222672.50000 NGN
60000 HUF267207.00000 NGN
100000 HUF445345.00000 NGN
150000 HUF668017.50000 NGN
200000 HUF890690.00000 NGN