نيراس نيجيري إلى دينار جزائري

تحويل NGN إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
١٧٨٫٧٥ dzd

1.00000 NGN = 0.17875 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:39 UTC
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NGN إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0660588.61751.436771.662720.964618.3608
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.91711.1121921.1699
1USD0.938050.81357183.1271.347751.55970.9048517.2232
1INR0.01128440.009787080.012029810.01621310.01876280.01088520.207191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Algerian Dinar
1 NGN0.17875 DZD
5 NGN0.89376 DZD
10 NGN1.78753 DZD
20 NGN3.57506 DZD
50 NGN8.93765 DZD
100 NGN17.87530 DZD
250 NGN44.68825 DZD
500 NGN89.37650 DZD
1000 NGN178.75300 DZD
2000 NGN357.50600 DZD
5000 NGN893.76500 DZD
10000 NGN1787.53000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / النيرة النيجيرية
1 DZD5.59431 NGN
5 DZD27.97155 NGN
10 DZD55.94310 NGN
20 DZD111.88620 NGN
50 DZD279.71550 NGN
100 DZD559.43100 NGN
250 DZD1398.57750 NGN
500 DZD2797.15500 NGN
1000 DZD5594.31000 NGN
2000 DZD11188.62000 NGN
5000 DZD27971.55000 NGN
10000 DZD55943.10000 NGN